В Кембриджшире, Великобритания, исследователи зафиксировали, что медоносные пчелы вытесняют шмелей, одиночных пчел, журчалок и других диких опылителей с цветов в конкуренции за пыльцу и нектар. Как сообщает The Guardian, в местностях с более высокой концентрацией медоносных пчел фиксировали меньше диких опылителей.

300 зафиксированных взаимодействий

Ученые из Университета Англия Раскин в течение двух лет наблюдали за опылителями, добывавшими корм на ежевике и плюще рядом с колониями медоносных пчел. Они задокументировали результаты 300 взаимодействий между пятью группами посетителей цветов: медоносными пчелами, шмелями, одиночными пчелами, журчалками и другими видами.

В последнюю группу вошли цветочные и опыляющие мухи, бабочки, жуки и осы. Во время каждого взаимодействия ученые фиксировали, получило ли насекомое доступ к ресурсу, уступило его или разделило его. Медоносные пчелы побеждали в большинстве зафиксированных взаимодействий на обоих видах растений.

Другие посетители цветов активно избегали медоносных пчел в 28,4% взаимодействий на ежевике и в 35,6% — на плюще.

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Прямая конкуренция за цветы

Примерно в 20% конкурентных взаимодействий, в которых побеждала медоносная пчела, она вытесняла других посетителей — например, садилась на них или сталкивала с цветка — либо преследовала их. Ведущая автор исследования, аспирантка Университета Англия Раскин Виктория Бакл отметила, что это свидетельствует не только о косвенной конкуренции через использование ресурсов, но и о прямом вытеснении соперников.

Шмели также иногда вытесняли других опылителей, однако Бакл считает, что это могло быть следствием их менее скоординированных движений в тесном пространстве. Единственным видом, способным противостоять медоносным пчелам, оказалась плющевая пчела: ее наблюдали при вытеснении и преследовании медоносных пчел.

Влияние температуры

Исследование также показало, что при более высокой температуре конкурентных взаимодействий становилось больше. По мнению Бакл, это может быть связано с высыханием нектара и тепловым стрессом растений. В Великобритании число зарегистрированных пчеловодов выросло с 19 тысяч в 2010 году до 47 тысяч в 2025 году, по данным National Bee Unit.

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