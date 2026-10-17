W Cambridgeshire w Wielkiej Brytanii badacze odnotowali, że pszczoły miodne wypierają z kwiatów trzmiele, pszczoły samotnice, bzygi i inne dzikie zapylacze w rywalizacji o pyłek i nektar. Jak informuje The Guardian, na obszarach o większym zagęszczeniu pszczół miodnych odnotowywano mniej dzikich zapylaczy.

300 zarejestrowanych interakcji

Naukowcy z Anglia Ruskin University przez dwa lata obserwowali zapylacze żerujące na jeżynach i bluszczu w pobliżu kolonii pszczół miodnych. Udokumentowali wyniki 300 interakcji między pięcioma grupami odwiedzających kwiaty: pszczołami miodnymi, trzmielami, pszczołami samotnicami, bzygami i innymi gatunkami.

Do ostatniej grupy zaliczono muchówki kwiatowe i zapylające, motyle, chrząszcze oraz osy. Podczas każdej interakcji naukowcy odnotowywali, czy owad uzyskał dostęp do zasobu, ustąpił go czy się nim podzielił. Pszczoły miodne wygrywały większość zarejestrowanych interakcji na obu gatunkach roślin.

Inni odwiedzający kwiaty aktywnie unikali pszczół miodnych w 28,4% interakcji na jeżynach i w 35,6% na bluszczu.

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Bezpośrednia konkurencja o kwiaty

W około 20% konkurencyjnych interakcji wygranych przez pszczołę miodną wypierała ona innych odwiedzających — na przykład lądując na nich lub spychając ich z kwiatu — albo ich ścigała. Główna autorka badania, doktorantka Anglia Ruskin University Victoria Buckle, zaznaczyła, że świadczy to nie tylko o pośredniej konkurencji poprzez wykorzystywanie zasobów, lecz także o bezpośrednim wypieraniu rywali.

Trzmiele również czasami wypierały inne zapylacze, jednak Buckle uważa, że mogło to wynikać z ich mniej skoordynowanych ruchów w ciasnej przestrzeni. Jedynym gatunkiem, który mógł przeciwstawić się pszczołom miodnym, okazała się pszczoła bluszczowa: obserwowano ją podczas wypierania i ścigania pszczół miodnych.

Wpływ temperatury

Badanie wykazało również, że przy wyższej temperaturze dochodziło do większej liczby konkurencyjnych interakcji. Zdaniem Buckle może to być związane z wysychaniem nektaru i stresem cieplnym roślin. W Wielkiej Brytanii liczba zarejestrowanych pszczelarzy wzrosła z 19 tysięcy w 2010 roku do 47 tysięcy w 2025 roku, według danych National Bee Unit.

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