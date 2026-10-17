研究：蜜蜂正在挤占野生传粉者——《卫报》

在英国剑桥郡，研究人员记录到，蜜蜂在争夺花粉和花蜜时，会将大黄蜂、独居蜂、食蚜蝇和其他野生传粉者从花朵上挤走。正如《卫报》报道，在蜜蜂密度较高的地区，记录到的野生传粉者更少。

记录了300次互动

安格利亚鲁斯金大学的科学家在两年间观察了蜜蜂蜂群附近于黑莓和常春藤上觅食的传粉者。他们记录了五类访花者之间300次互动的结果：蜜蜂、大黄蜂、独居蜂、食蚜蝇和其他物种。

最后一组包括花蝇和其他传粉蝇类、蝴蝶、甲虫和黄蜂。在每次互动中，科学家记录昆虫是否获得资源、让出资源或分享资源。蜜蜂在两种植物上的大多数记录互动中获胜。

其他访花者在黑莓上的互动中有28.4%会主动避开蜜蜂，在常春藤上这一比例为35.6%。

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对花朵的直接竞争

在约20%由蜜蜂获胜的竞争性互动中，蜜蜂会驱赶其他访花者——例如落在它们身上或将它们从花朵上推下去——或追逐它们。该研究的第一作者、安格利亚鲁斯金大学博士生维多利亚·巴克尔指出，这不仅表明存在通过利用资源产生的间接竞争，也表明存在对竞争对手的直接排挤。

大黄蜂有时也会挤走其他传粉者，但巴克尔认为，这可能是它们在狭小空间内动作协调性较差所致。唯一被发现能够对抗蜜蜂的物种是常春藤蜂：研究人员观察到它驱赶和追逐蜜蜂。

温度的影响

研究还显示，温度较高时，竞争性互动会增多。巴克尔认为，这可能与花蜜干涸以及植物的热胁迫有关。根据英国国家蜜蜂机构的数据，英国注册养蜂人的数量从2010年的1.9万人增加到2025年的4.7万人。

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