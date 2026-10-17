Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу предупредила избирательных чиновников Калифорнии о возможном уголовном преследовании за сознательный подсчет бюллетеней людей, которых федеральные органы идентифицировали как неграждан. Это произошло перед выборами 3 ноября, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Newsmax.

Письмо чиновникам округа Лос-Анджелес

Исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Трент Маккоттер направил письмо чиновникам округа Лос-Анджелес. В нем он отметил, что лица, сознательно подсчитывающие бюллетени, поданные людьми, идентифицированными федеральными агентствами как неграждане, рискуют стать соучастниками федерального преступления.

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Иск о почтовых бюллетенях

Предупреждению предшествовал иск Министерства юстиции США, поданный в четверг. Ведомство стремится заблокировать подсчет почтовых бюллетеней людей, которых считают вероятными негражданами, до проверки их иммиграционного статуса.

Администрация сослалась на список из 20 тысяч имен. Госсекретарь Калифорнии Ширли Вебер заявила, что администрация не предоставила подтверждающих доказательств относительно этого списка. Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Рик Хейзен сказал, что письмо усиливает давление на избирательных чиновников посредством угрозы возможного уголовного преследования. Профессор юридической школы Лойолы и бывший чиновник Минюста Джастин Левитт отметил, что суды не поддерживали аргументы ведомства, а письмо не содержит оснований для изменения такого подхода.

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