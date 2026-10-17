Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с 18 по 22 октября совершит официальные визиты в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Это будет его первая поездка в регион Ближнего Востока после вступления в должность главы правительства, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на офис премьер-министра Сингапура.

Переговоры в Катаре

Первой частью поездки станет визит в Катар с 18 по 20 октября. Вонг должен встретиться с эмиром шейхом Тамимом Хамадом Аль Тани. Они также будут сопредседательствовать на девятом заседании Совместного комитета высокого уровня Катара и Сингапура — основном механизме развития двустороннего сотрудничества.

Сингапурский премьер также должен встретиться с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом Абдулрахманом Джасимом Аль Тани. В офисе премьер-министра Сингапура заявили, что поездка позволит обменяться оценками развития ситуации на Ближнем Востоке, подтвердить поддержку диалога и дипломатии, а также усилить сотрудничество в сферах энергетической безопасности и экономической устойчивости.

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Визит состоится на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил поставки сжиженного природного газа в Сингапур. По данным Всемирного банка, Катар обеспечивает около 25% импорта СПГ в Сингапур. Около 95% производства электроэнергии в стране обеспечивается импортным природным газом, в том числе СПГ и трубопроводным газом из соседних государств.

Встречи в ОАЭ

С 20 октября Вонг отправится в Абу-Даби в ОАЭ, где должен встретиться с президентом ОАЭ и правителем Абу-Даби шейхом Мохаммедом Заидом Аль Нахаяном. Также ожидаются его встречи с наследным принцем Абу-Даби и председателем Исполнительного совета эмирата шейхом Халедом Мохаммедом Заидом Аль Нахаяном и заместителем премьер-министра, министром финансов и заместителем правителя Дубая шейхом Мактумом Мохаммедом Рашидом Аль Мактумом.

В состав делегации войдут министр иностранных дел Вивиан Балакришнан, министр энергетики, торговли и промышленности Тан Си Ленг и государственный министр иностранных и внутренних дел Жулкарнайн Абдул Рахим. На время отсутствия Вонга обязанности премьер-министра будет исполнять вице-премьер Ган Ким Йонг.

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