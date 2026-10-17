Premier Singapuru Lawrence Wong odbędzie oficjalne wizyty w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich od 18 do 22 października. Będzie to jego pierwsza podróż do regionu Bliskiego Wschodu od objęcia urzędu szefa rządu, poinformował Channel NewsAsia, powołując się na Biuro Premiera Singapuru.

Rozmowy w Katarze

Pierwszą częścią podróży będzie wizyta w Katarze od 18 do 20 października. Wong ma spotkać się z emirem, szejkiem Tamimem Hamadem Al Thanim. Będą również współprzewodniczyć dziewiątemu posiedzeniu Wspólnego Komitetu Wysokiego Szczebla Kataru i Singapuru — głównego mechanizmu rozwoju współpracy dwustronnej.

Premier Singapuru ma także spotkać się z premierem i ministrem spraw zagranicznych Kataru, szejkiem Mohammedem Abdulrahmanem Jassimem Al Thanim. Biuro Premiera Singapuru oświadczyło, że podróż umożliwi wymianę ocen rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, potwierdzenie poparcia dla dialogu i dyplomacji oraz wzmocnienie współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa energetycznego i odporności gospodarczej.

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Wizyta odbędzie się w związku z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie, który zakłócił dostawy skroplonego gazu ziemnego do Singapuru. Według Banku Światowego Katar zapewnia około 25% importu LNG do Singapuru. Około 95% produkcji energii elektrycznej w kraju jest zapewniane przez importowany gaz ziemny, w tym LNG i gaz przesyłany gazociągami z sąsiednich państw.

Spotkania w ZEA

Od 20 października Wong uda się do Abu Zabi w ZEA, gdzie ma spotkać się z prezydentem ZEA i władcą Abu Zabi, szejkiem Mohamedem Zayedem Al Nahyanem. Oczekiwane są także jego spotkania z następcą tronu Abu Zabi i przewodniczącym Rady Wykonawczej emiratu, szejkiem Khaledem Mohamedem Zayedem Al Nahyanem, oraz z wicepremierem, ministrem finansów i zastępcą władcy Dubaju, szejkiem Maktoumem Mohamedem Rashidem Al Maktoumem.

W skład delegacji wejdą minister spraw zagranicznych Vivian Balakrishnan, minister energii, handlu i przemysłu Tan See Leng oraz minister stanu do spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych Zaqy Mohamad Abdul Rahim. Podczas nieobecności Wonga obowiązki premiera będzie pełnił wicepremier Gan Kim Yong.

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