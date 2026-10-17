В Греции объяснили, почему не передают Украине ракеты Patriot
Афины будут и впредь поддерживать Украину, однако в то же время не могут ослабить собственный оборонный потенциал. Именно это мешает правительству Греции передать ВСУ ракеты Patriot.
Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot, передает Укринформ.
«Вы знаете, что мы поддерживали Украину, предоставив значительные объемы средств противовоздушной обороны из наших запасов. В то же время хочу быть абсолютно откровенным: мы будем делать все возможное для поддержки Украины, не ставя под угрозу обороноспособность Греции», — ответил Мицотакис.
Напомним, что Украина регулярно сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot, но это не означает, что поставки полностью прекратились. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер пояснил, что Киев получает новые боеприпасы небольшими партиями, а имеющиеся запасы могут иссякнуть уже в середине месяца.