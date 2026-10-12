У США представили дешевші ракети-перехоплювачі для Patriot

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Американська оборонна компанія Anduril представила сімейство ракет-перехоплювачів Steelfin, які розробляють як доступнішу альтернативу ракетам PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

За заявою розробника, нові перехоплювачі можуть бути приблизно вдвічі дешевшими за сучасні аналоги відповідного класу.

Розробку пояснюють потребою зменшити витрати на перехоплення дешевих повітряних цілей, для знищення яких нині нерідко використовують дорогі ракети. Це дасть змогу ефективніше витрачати запаси засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Steelfin матиме двоступеневу конструкцію. Перший ступінь відповідатиме за розгін ракети, а другий — за перехоплення цілі. Конструкцію можна буде адаптувати до різних бойових завдань, змінюючи прискорювачі та окремі компоненти, зокрема головку самонаведення.

У компанії наголошують, що використання спільних компонентів має спростити виробництво, модернізацію та адаптацію ракет до нових загроз.

Водночас Anduril поки не оприлюднила конкретної вартості Steelfin. Заявлене дворазове зниження ціни наразі є оцінкою розробника.

Джерело: Anduril

Польща зіткнулася із затримками постачання американського озброєння. Зокрема, ракети PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot не надійдуть до польської армії у заплановані терміни.

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