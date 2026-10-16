Прем’єр Латвії назвав Європу єдиним союзником Зеленського

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Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що наразі єдиним союзником президента України Володимира Зеленського є Європа.

За його словами, напруженість у відносинах між Україною та США частково пов’язана з внутрішньополітичними процесами в Америці, зокрема наближенням проміжних виборів.

Кулбергс наголосив, що нинішню ситуацію не варто сприймати як загальну оцінку відносин між Києвом і Вашингтоном.

Джерело: Bloomberg

До цього Зеленського запросили до Будапешта на переговори з Мадяром.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони скоординували кроки щодо посилення безпеки України та розширення оборонних постачань.

Лідери Євросоюзу планують попросити президента України Володимира Зеленського пом’якшити публічну критику на адресу президента США Дональда Трампа.

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