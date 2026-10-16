Премьер-министр Латвии назвал Европу единственным союзником Зеленского

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что в настоящее время единственным союзником президента Украины Владимира Зеленского является Европа.

По его словам, напряженность в отношениях между Украиной и США частично связана с внутриполитическими процессами в Америке, в частности с приближением промежуточных выборов.

Кулбергс подчеркнул, что нынешнюю ситуацию не стоит воспринимать как общую оценку отношений между Киевом и Вашингтоном.

Источник: Bloomberg

До этого Зеленского пригласили в Будапешт на переговоры с Мадьяром.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны скоординировали шаги по укреплению безопасности Украины и расширению поставок оборонной продукции.

Лидеры Евросоюза планируют попросить президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа.

Читай нас в