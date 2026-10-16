У Тирані за три дні протестів заарештували 152 людей — Deutsche Welle

У столиці Албанії Тирані студенти бойкотують навчання та вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами. За три дні протестів, які переросли в сутички, заарештували 152 людей, ще 324 перебувають під слідством, повідомляє Deutsche Welle.

Під час сутичок горіли сміттєві контейнери, бізнес-об’єкти, будівлі та банки. У повітрі був сльозогінний газ. Повідомляється про постраждалих серед протестувальників і правоохоронців; поліція заявила, що травмувалися 71 офіцер.

Вимоги студентів

Учасники акцій заявляють про невдоволення умовами в університетах, вартістю вищої освіти та слабкими перспективами працевлаштування після випуску. Головною вимогою вони називають відставку уряду та відмовляються обговорювати інші пункти з прем’єр-міністром.

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Протести є частиною ширшого антиурядового руху, відомого як «Революція фламінго». Він почався наприкінці травня у відповідь на багатомільйонний туристичний проєкт, пов’язаний із Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, у заповідній прибережній зоні Звернец.

Реакція влади та опозиції

Після двох днів мовчання Рама виступив із відеозверненням із пошкодженої вогнем будівлі Коледжу Європи неподалік свого офісу. Він звинуватив опозицію у спробі через людей у масках повернути Албанію до минулого та відкинув вимогу про відставку, зазначивши, що уряди змінюють на виборах.

Наступного дня прем’єр також заявив про «іноземні руки», які, за його словами, прагнуть завадити вступу Албанії до Європейського Союзу. Лідер опозиційної Демократичної партії та колишній прем’єр-міністр Салі Беріша відкинув твердження Рами про причетність опозиції до насильства й підтримав вимогу протестувальників про відставку глави уряду. Брюссель закликав усі сторони до спокою, стриманості та діалогу.

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