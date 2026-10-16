В столице Албании Тиране студенты бойкотируют занятия и требуют отставки премьер-министра Эди Рамы. За три дня протестов, переросших в столкновения, были арестованы 152 человека, еще 324 находятся под следствием, сообщает Deutsche Welle.

Во время столкновений горели мусорные контейнеры, коммерческие объекты, здания и банки. В воздухе был слезоточивый газ. Сообщается о пострадавших среди протестующих и правоохранителей; полиция заявила, что травмы получили 71 офицер.

Требования студентов

Участники акций заявляют о недовольстве условиями в университетах, стоимостью высшего образования и слабыми перспективами трудоустройства после выпуска. Главным требованием они называют отставку правительства и отказываются обсуждать с премьер-министром другие пункты.

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Протесты являются частью более широкого антиправительственного движения, известного как «Революция фламинго». Оно началось в конце мая в ответ на многомиллионный туристический проект, связанный с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, в охраняемой прибрежной зоне Звернец.

Реакция властей и оппозиции

После двух дней молчания Рама выступил с видеообращением из поврежденного огнем здания Колледжа Европы неподалеку от своего офиса. Он обвинил оппозицию в попытке с помощью людей в масках вернуть Албанию в прошлое и отверг требование об отставке, отметив, что правительства меняются на выборах.

На следующий день премьер также заявил об «иностранных руках», которые, по его словам, стремятся помешать вступлению Албании в Европейский союз. Лидер оппозиционной Демократической партии и бывший премьер-министр Сали Бериша отверг утверждения Рамы о причастности оппозиции к насилию и поддержал требование протестующих об отставке главы правительства. Брюссель призвал все стороны к спокойствию, сдержанности и диалогу.

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