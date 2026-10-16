地拉那三天抗议中152人被捕——德国之声

在阿尔巴尼亚首都地拉那，学生正在罢课并要求总理埃迪·拉马辞职。在持续三天、后演变为冲突的抗议活动中，152人被捕，另有324人正接受调查，德国之声报道。

冲突期间，垃圾箱、商业设施、建筑物和银行起火。空气中弥漫着催泪瓦斯。据报道，抗议者和执法人员中均有人受伤；警方表示，71名警员受伤。

学生的诉求

抗议参与者表示，他们对大学的条件、高等教育费用以及毕业后不佳的就业前景感到不满。他们称政府辞职是首要诉求，并拒绝与总理讨论其他事项。

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这些抗议是被称为“火烈鸟革命”的更广泛反政府运动的一部分。该运动于5月底开始，起因是在受保护的兹韦尔内茨沿海地区实施的一项数百万美元旅游项目，该项目与美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳有关。

当局与反对派的反应

在沉默两天后，拉马从其办公室附近遭火灾损坏的欧洲学院大楼发表了视频讲话。他指责反对派试图借助蒙面人员让阿尔巴尼亚回到过去，并拒绝了辞职要求，称政府通过选举更替。

次日，这位总理还提到“外国势力”，他说这些势力试图阻止阿尔巴尼亚加入欧盟。反对党民主党领导人、前总理萨利·贝里沙驳斥了拉马关于反对派参与暴力活动的说法，并支持抗议者要求政府首脑辞职的诉求。布鲁塞尔呼吁各方保持冷静、克制并展开对话。

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