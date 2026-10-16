W Tiranie, stolicy Albanii, studenci bojkotują zajęcia i domagają się dymisji premiera Ediego Ramy. W ciągu trzech dni protestów, które przerodziły się w starcia, aresztowano 152 osoby, a kolejne 324 są objęte śledztwem, informuje Deutsche Welle.

Podczas starć płonęły kontenery na śmieci, obiekty biznesowe, budynki i banki. W powietrzu unosił się gaz łzawiący. Informowano o poszkodowanych wśród protestujących i funkcjonariuszy; policja podała, że obrażenia odniosło 71 funkcjonariuszy.

Żądania studentów

Uczestnicy protestów deklarują niezadowolenie z warunków na uniwersytetach, kosztów szkolnictwa wyższego i słabych perspektyw zatrudnienia po ukończeniu studiów. Za główne żądanie uznają dymisję rządu i odmawiają omawiania z premierem innych punktów.

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Protesty są częścią szerszego ruchu antyrządowego, znanego jako „Rewolucja Flamingów”. Rozpoczął się on pod koniec maja w odpowiedzi na wielomilionowy projekt turystyczny związany z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa, w chronionej strefie przybrzeżnej Zvërnec.

Reakcja władz i opozycji

Po dwóch dniach milczenia Rama wygłosił wideoprzesłanie z uszkodzonego przez pożar budynku Kolegium Europejskiego niedaleko swojego biura. Oskarżył opozycję o próbę przywrócenia Albanii przeszłości za pośrednictwem zamaskowanych osób i odrzucił żądanie dymisji, zaznaczając, że rządy zmienia się w wyborach.

Następnego dnia premier mówił także o „zagranicznych rękach”, które, jak stwierdził, chcą uniemożliwić Albanii przystąpienie do Unii Europejskiej. Lider opozycyjnej Partii Demokratycznej i były premier Sali Berisha odrzucił twierdzenia Ramy o udziale opozycji w przemocy oraz poparł żądanie protestujących dotyczące dymisji szefa rządu. Bruksela wezwała wszystkie strony do spokoju, powściągliwości i dialogu.

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