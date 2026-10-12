В США представили более дешевые ракеты-перехватчики для системы «Патриот»

Американская оборонная компания Anduril представила семейство ракет-перехватчиков Steelfin, которые разрабатываются в качестве более доступной альтернативы ракетам PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

По заявлению разработчика, новые перехватчики могут быть примерно в два раза дешевле современных аналогов соответствующего класса.

Разработку объясняют необходимостью сократить расходы на перехват недорогих воздушных целей, для уничтожения которых в настоящее время нередко используются дорогостоящие ракеты. Это позволит более эффективно расходовать запасы средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Steelfin будет иметь двухступенчатую конструкцию. Первая ступень будет отвечать за разгон ракеты, а вторая — за перехват цели. Конструкцию можно будет адаптировать к различным боевым задачам, меняя ускорители и отдельные компоненты, в частности головку самонаведения.

В компании отмечают, что использование общих компонентов должно упростить производство, модернизацию и адаптацию ракет к новым угрозам.

В то же время Anduril пока не обнародовала конкретную стоимость Steelfin. Заявленное двукратное снижение цены на данный момент является оценкой разработчика.

Источник: Anduril

Польша столкнулась с задержками в поставках американского вооружения. В частности, ракеты PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot не поступят в польскую армию в запланированные сроки.

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