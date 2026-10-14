Министерство образования Южной Кореи планирует проверять очки всех участников национального вступительного экзамена Сунын, которые их носят, перед каждой экзаменационной сессией. Меру готовят перед тестированием, назначенным на 19 ноября, из-за опасений относительно использования смарт-очков для списывания, сообщает Korea Herald.

Визуальные проверки

В министерстве рассматривали возможность использования радиочастотных детекторов, однако отметили, что в этом году их будет сложно надежно применять. Испытания показали, что различия в условиях возле экзаменационных пунктов могут приводить к ошибкам обнаружения. Поэтому наблюдатели должны визуально осматривать очки кандидатов перед каждой сессией экзамена.

Случаи в университетах

Меры планируют после двух предполагаемых попыток использовать смарт-очки во время вступительных испытаний в Сеульском национальном университете и Университете Ёнсе, о которых ранее сообщала телекомпания MBC. 3 октября на экзамене по эссе в Сеульском национальном университете наблюдатель обратил внимание на кандидата в необычно толстых очках и сообщил администрации. По данным MBC, позднее очки определили как смарт-устройство с функциями искусственного интеллекта.

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Кандидат подавался на специальность искусственного интеллекта, где 120 абитуриентов соревновались за пять мест. Его вывели из аудитории и запретили подавать документы в университет в течение трех лет. Университет назвал это первым выявленным случаем попытки списывания с помощью смарт-очков на вступительном экзамене.

Через неделю смарт-очки также обнаружили во время экзамена по эссе по математике в Университете Ёнсе. Кандидат прошел предварительную проверку в обычных очках, но после начала теста сменил их на смарт-очки. Во время разговора с наблюдателем он признал, что носил это устройство.

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