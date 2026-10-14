В Южной Корее планируют проверять очки абитуриентов на Сунын — Korea Herald
Министерство образования Южной Кореи планирует проверять очки всех участников национального вступительного экзамена Сунын, которые их носят, перед каждой экзаменационной сессией. Меру готовят перед тестированием, назначенным на 19 ноября, из-за опасений относительно использования смарт-очков для списывания, сообщает Korea Herald.
Визуальные проверки
В министерстве рассматривали возможность использования радиочастотных детекторов, однако отметили, что в этом году их будет сложно надежно применять. Испытания показали, что различия в условиях возле экзаменационных пунктов могут приводить к ошибкам обнаружения. Поэтому наблюдатели должны визуально осматривать очки кандидатов перед каждой сессией экзамена.
Случаи в университетах
Меры планируют после двух предполагаемых попыток использовать смарт-очки во время вступительных испытаний в Сеульском национальном университете и Университете Ёнсе, о которых ранее сообщала телекомпания MBC. 3 октября на экзамене по эссе в Сеульском национальном университете наблюдатель обратил внимание на кандидата в необычно толстых очках и сообщил администрации. По данным MBC, позднее очки определили как смарт-устройство с функциями искусственного интеллекта.
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Кандидат подавался на специальность искусственного интеллекта, где 120 абитуриентов соревновались за пять мест. Его вывели из аудитории и запретили подавать документы в университет в течение трех лет. Университет назвал это первым выявленным случаем попытки списывания с помощью смарт-очков на вступительном экзамене.
Через неделю смарт-очки также обнаружили во время экзамена по эссе по математике в Университете Ёнсе. Кандидат прошел предварительную проверку в обычных очках, но после начала теста сменил их на смарт-очки. Во время разговора с наблюдателем он признал, что носил это устройство.