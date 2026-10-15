В США 25 млн детей получили по 250 долларов на накопительные счета Trump Accounts, сообщает The Hill. Выплаты стали возможны благодаря обещанному взносу Майкла и Сьюзен Делл в размере 6,25 млрд долларов. По данным чиновников, средства были полностью перечислены к пятнице, 9 октября.

Автоматическое открытие счетов

Trump Accounts предназначены для сбережений детей, которыми они смогут воспользоваться после достижения 18 лет. Ранее в этом месяце Министерство финансов США подтвердило автоматическое создание более 60 млн таких счетов для детей, которых до этого не зарегистрировали в программе.

До автоматического зачисления Trump Accounts уже были созданы примерно для 7 млн детей. По оценке министра финансов США Скотта Бессента, всего право на такие счета могут иметь до 70 млн детей.

Кто получил по 250 долларов

На выплату могли претендовать дети, родившиеся в 2016–2024 годах и проживающие в определённых почтовых индексах. Сначала взносы направили детям в районах с самыми низкими доходами, после чего круг получателей расширяли, пока не распределили 25 млн выплат.

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В программу вошли почтовые индексы, где медианный доход семьи не превышал 117 300 долларов. Взносы также получили дети, проживающие на военных базах. Выплаты для детей в приёмных семьях ожидаются в следующем году, однако детали ещё определяются.

Родители или опекуны, которые ранее не регистрировали ребёнка онлайн или через налоговые документы, должны заявить права на автоматически созданный счёт через приложение Trump Accounts. Для этого необходимо подтвердить личность и связь с ребёнком, проверить его данные и согласиться с условиями счёта.

Дети, которые слишком малы для выплаты в 250 долларов, могут иметь право на единовременный взнос в размере 1000 долларов от Министерства финансов США. Право на Trump Account имеют дети в США младше 18 лет с номером социального страхования.

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