США и военные власти Мьянмы на прошлой неделе провели переговоры в Токио, Япония. Это была вторая встреча сторон за месяц на фоне активизации контактов Вашингтона с генералами, которых он избегал после переворота 2021 года. Об этом со ссылкой на осведомлённых собеседников сообщает Cyprus Mail.

Точное содержание переговоров в Токио не раскрывается. По данным источника Reuters, американскую делегацию вновь возглавлял помощник госсекретаря США по разведке и исследованиям Майкл Вэнс, а во встрече участвовали более десятка американских чиновников. Reuters не удалось установить, кто представлял Мьянму.

Госдепартамент США не прокомментировал последнюю встречу, однако заявил, что взаимодействует со всеми группами в Мьянме по вопросам, затрагивающим интересы Соединённых Штатов. Представитель военных властей Мьянмы также не ответил на запрос о комментарии.

Мошеннические центры и редкоземельные металлы

Предыдущие переговоры в столице Мьянмы Нейпьидо в середине сентября касались освобождения американского бизнесмена и закрытия мошеннических центров, обманывающих граждан США. По словам собеседников, такие центры, в частности связанные с романтическим мошенничеством, нанесли американцам ущерб на миллиарды долларов.

Исследователи отмечают, что многие мошеннические операции работают на территориях, контролируемых поддерживаемыми армией военизированными формированиями. Часть доходов от них может поступать военным, что вызывает сомнения в готовности руководства Мьянмы обеспечить соблюдение законов. Военные власти страны заявляли об участии в многонациональных усилиях по противодействию таким центрам.

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Американские чиновники также обсуждали доступ к крупным залежам тяжёлых редкоземельных металлов в Мьянме, которые используются в производстве электромобилей и ветряных турбин. Значительная часть этих месторождений находится на территориях, контролируемых этническими вооружёнными группировками, воюющими против армии. Основным покупателем мьянманских редкоземельных металлов является Китай.

Роль Японии

Министерство иностранных дел Японии сообщило, что при необходимости поддерживало связь с обеими сторонами, но отказалось комментировать конкретные дипломатические контакты. Токио также принимал переговоры представителей США и Мьянмы в июне.

Япония формально не признаёт администрацию, поддерживаемую военными. В то же время её временный посланник в Мьянме в этом месяце встретился с министром иностранных дел этой администрации. Япония осудила свержение избранного правительства Аун Сан Су Чжи в 2021 году, но не вводила санкции против лидеров хунты и связанных с военными структур, как это сделали США и другие западные страны.

Мин Аун Хлайн, возглавивший переворот и впоследствии ставший президентом, остаётся под санкциями США за нарушения прав человека. По данным ООН, после переворота военные убили тысячи людей в результате авиаударов, а в стране разгорелась масштабная гражданская война.

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