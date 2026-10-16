Поселенцы ранили фотожурналистку на Западном берегу — Cyprus Mail

На Западном берегу израильские поселенцы атаковали жителей деревни Абу-Фалах, собиравших оливки. По меньшей мере два человека получили травмы, среди них — фотожурналистка The Washington Post Хайди Левин, которая находится в стабильном состоянии.

Как сообщает Cyprus Mail, по свидетельствам Reuters, около 80 поселенцев в черной одежде и масках спустились с холма к террасированной оливковой роще. У некоторых из них были баллончики с перцовым газом. Поселенцы поджигали оливковые деревья и бросали камни в палестинцев, которые позднее также начали бросать камни.

Ранение журналистки

Во время нападения по этой местности проехали как минимум два израильских военных джипа. После прибытия военных нападение не прекратилось: израильские солдаты применили слезоточивый газ в направлении палестинцев. На месте также были слышны выстрелы, а фотограф Reuters видел, как один вооруженный поселенец стрелял.

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На видео нападения Левин лежит на грунтовой дороге, прикрывая лицо руками, в то время как вокруг нее находятся как минимум трое поселенцев. По словам журналистки, ее толкнули на землю и били ногами. Она отметила, что защитный жилет и шлем могли уберечь ее от более тяжелых последствий. Палестинские коллеги вмешались, после чего медики доставили Левин сначала в клинику в Абу-Фалахе, а затем в больницу в Рамалле.

Нападения во время сбора оливок

Израильская группа мониторинга поселений Yesh Din заявила как минимум о 170 нападениях поселенцев на палестинцев с 27 сентября — примерно с начала ежегодного сезона сбора оливок. В тот же день в районе деревни Турмус-Айя, по данным издания, поселенцы напали на фермеров, собиравших оливки, и сожгли три автомобиля.

На Западном берегу проживают около 500 тысяч поселенцев и не менее 3 миллионов палестинцев. Органы ООН и большинство государств считают израильские поселения незаконными в соответствии с международным правом, тогда как Израиль отвергает такую оценку, называя территорию спорной.

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