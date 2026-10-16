Osadnicy zranili fotoreporterkę na Zachodnim Brzegu — Cyprus Mail

Na Zachodnim Brzegu izraelscy osadnicy zaatakowali mieszkańców wsi Abu Falah, którzy zbierali oliwki. Co najmniej dwie osoby zostały ranne, w tym fotoreporterka „The Washington Post” Heidi Levine, która jest w stanie stabilnym.

Jak podaje Cyprus Mail, powołując się na świadków Reutersa, około 80 osadników ubranych na czarno i w maskach zeszło ze wzgórza w kierunku tarasowego gaju oliwnego. Niektórzy z nich mieli pojemniki z gazem pieprzowym. Osadnicy podpalali drzewa oliwne i rzucali kamieniami w Palestyńczyków, którzy później również zaczęli rzucać kamieniami.

Ranna dziennikarka

Podczas ataku przez ten obszar przejechały co najmniej dwa izraelskie wojskowe jeepy. Po przybyciu wojska atak nie ustał: izraelscy żołnierze użyli gazu łzawiącego w kierunku Palestyńczyków. Na miejscu słychać było także strzały, a fotograf Reutersa widział, jak jeden uzbrojony osadnik strzelał.

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Na nagraniu z ataku Levine leży na polnej drodze, zasłaniając twarz rękami, podczas gdy wokół niej znajduje się co najmniej trzech osadników. Według dziennikarki została popchnięta na ziemię i kopana. Zaznaczyła, że kamizelka ochronna i hełm mogły uchronić ją przed poważniejszymi skutkami. Palestyńscy koledzy interweniowali, po czym medycy przewieźli Levine najpierw do kliniki w Abu Falah, a następnie do szpitala w Ramallah.

Ataki podczas zbiorów oliwek

Izraelska grupa monitorująca osadnictwo Yesh Din poinformowała o co najmniej 170 atakach osadników na Palestyńczyków od 27 września — mniej więcej od początku corocznego sezonu zbiorów oliwek. Tego samego dnia w rejonie wsi Turmus Ajja osadnicy zaatakowali rolników zbierających oliwki i spalili trzy samochody, według publikacji.

Na Zachodnim Brzegu mieszka około 500 tys. osadników i co najmniej 3 mln Palestyńczyków. Organy ONZ i większość państw uznają izraelskie osiedla za nielegalne zgodnie z prawem międzynarodowym, podczas gdy Izrael odrzuca tę ocenę, nazywając to terytorium spornym.

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