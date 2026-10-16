Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида осудил протесты дальнобойщиков из-за резкого роста цен на топливо, которые вызвали перебои с поставками товаров, в том числе в Калабрии. Как сообщает ANSA, министр заявил, что право на протест заслуживает уважения, однако блокирование дорог для препятствования распределению товаров является преступлением.

Перебои с топливом в Калабрии

Лоллобриджида призвал обеспечить свободное движение транспорта и поставки товаров. По его словам, из-за дорожных блокад миллионы итальянцев могут столкнуться с дефицитом товаров в магазинах или существенным ростом цен, что ухудшит положение многих семей.

Министр также заявил, что часть товаров в грузовиках, остановленных вопреки воле водителей, может стать непригодной для использования. По его оценке, это приведет к экономическим потерям для предприятий, работников отрасли и всех граждан.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В районе города Козенца в Калабрии большинство автозаправочных станций полностью остались без бензина и дизельного топлива. Руководитель макаронной компании Rummo Козимо Руммо заявил, что блокирование поставок из-за протестов в соседней Апулии создает последствия, которые уже невозможно выдерживать для непрерывной работы производств.

Встреча с перевозчиками

В Калабрии грузовики стояли на обочинах автомагистралей, не перекрывая движение полностью, но сужая проезжую часть и затрудняя движение. Протесты проходят параллельно с пикетами фермеров, которые продолжаются уже несколько дней.

Глава конфедерации перевозчиков Conftrasporto Паскуале Руссо заявил, что дальнобойщики страны могут прибегнуть к общенациональной забастовке, чтобы привлечь внимание к своим проблемам. Министерство инфраструктуры и транспорта Италии созвало на 27 октября встречу с представителями сектора автомобильных перевозок в Риме. К участию также планируют пригласить представителей офиса премьер-министра, Министерства экономики и финансов и Министерства предприятий и Made in Italy.

Читай нас в