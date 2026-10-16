Французская политик Марин Ле Пен выразила желание приехать в Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским. В то же время она заявила, что Франция больше не имеет возможности оказывать Украине финансовую помощь.

Марин Ле Пен, баллотирующаяся на пост президента Франции от ультраправой партии «Национальное объединение», рассказала о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и выразила готовность приехать в Украину.

Она отметила, что лично ничего не имеет против Зеленского, однако у Франции больше нет финансовых возможностей помогать Украине. Ле Пен заявила, что готова встретиться с Зеленским в Украине и обсудить этот вопрос.

«Лично против господина Зеленского я ничего не имею, и мы могли бы вполне конструктивно обсудить этот вопрос в любое удобное для него время. Я хочу сказать ему следующее: у нас больше нет финансовых возможностей для оказания помощи, которая до сих пор обходилась нам в 6 миллиардов евро ежегодно… Если господин Зеленский хочет обсудить это, я с радостью приеду в Украину», — заявила она.

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Ле Пен также добавила, что Франция, скорее всего, будет продолжать оказывать Украине военную помощь в виде поставок техники, но не финансовую поддержку.

«Мне хотелось бы иметь возможность помогать Украине финансово… Однако мы больше не можем позволить себе не направлять средства, уплаченные нашими гражданами, на решение их собственных проблем и преодоление трудностей, с которыми они сталкиваются», — заявила она.

Источник: Clash Report

Ле Пен прекратит финансирование Украины со стороны ЕС в случае победы на выборах.

В Париже экс-премьер Франции и кандидат в президенты Эдуар Филипп заявил, что предложения его ультраправой соперницы Марин Ле Пен в отношении Европейского Союза могут подорвать единство блока.

Кандидат в президенты Франции и лидер консервативной партии «Республиканцы» Брюно Ретайо призвал страну добиваться скидки на взнос в бюджет Европейского Союза. Он связал эту позицию со сложным состоянием французских государственных финансов.

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