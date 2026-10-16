Экспорт продуктов из Британии в ЕС упал на треть — The Guardian

В Великобритании экспорт продовольствия и напитков в Европейский союз сократился более чем на треть по сравнению с 2019 годом. Наиболее заметное падение зафиксировали в поставках сахара, яиц, птицы и семенного картофеля. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на анализ Национального союза фермеров Великобритании (NFU), проведенный на основе данных таможенной службы HMRC.

Наибольшее сокращение — в поставках сахара и яиц

По данным NFU, за год по июль экспорт сахара в ЕС уменьшился на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За первые семь месяцев года поставки мяса птицы упали на 53%, а яиц и яичных продуктов для кондитерской и хлебопекарной отраслей — на 65%.

Полные годовые данные за 2019–2025 годы показывают, что экспорт яиц и продуктов из них сократился на 74%. Президент NFU Том Брэдшоу заявил, что ЕС остается крупнейшим торговым партнером Британии в агропродовольственной сфере: в прошлом году на него пришлось 68% такого экспорта. В то же время объемы торговли, по его словам, с 2019 года снизились более чем на треть.

Дополнительные процедуры после Brexit

После выхода Великобритании из ЕС экспортеры продовольствия должны оформлять таможенные документы с отдельными кодами для каждого вида товара. В частности, разные требования применяются к свежим, сушеным, обработанным паром и очищенным яичным продуктам, а также к продукции с добавлением воды или сахара. Яйца и бумажная масса для упаковок требуют сертификатов о состоянии здоровья и отсутствии болезней.

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Садоводческий сектор также понес существенные потери: экспорт в этой отрасли сократился более чем на 50%. Семенной картофель из Великобритании, преимущественно из Шотландии, запретили поставлять в ЕС после того, как стороны не согласовали эквивалентность стандартов в торговом соглашении 2020 года. До Brexit Шотландия ежегодно экспортировала в Европу около 20 тысяч тонн семенного картофеля стоимостью почти 11 млн фунтов стерлингов.

Переговоры о смягчении проверок

Энди Бернем заявил в парламенте, что из-за торговых барьеров после Brexit целые грузовики с растениями или свежей продукцией могут быть уничтожены из-за одной отсутствующей печати или незначительной задержки с документами. Он также сказал, что шотландский лосось проходит документарную проверку на границе в 100% случаев, что, по его оценке, обходится отрасли примерно в 100 млн фунтов потерянного экспорта.

В мае стороны в значительной степени согласовали договоренность о смягчении санитарных и фитосанитарных проверок, которая должна вступить в силу следующим летом, однако отдельные детали еще предстоит согласовать. NFU призывает ввести переходные механизмы для британских культур, выращенных с применением фунгицидов или селекционных технологий, которые еще не одобрены в ЕС.

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