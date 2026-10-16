英国对欧盟食品出口下降三分之一——《卫报》

英国对欧盟的食品和饮料出口与2019年相比下降了三分之一以上。糖、鸡蛋、禽肉和种薯的供应降幅最为明显。《卫报》报道称，该报援引英国全国农民联盟（NFU）基于英国税务海关总署（HMRC）海关数据所作的分析。

糖和鸡蛋供应降幅最大

NFU数据显示，截至7月的一年内，英国对欧盟的糖出口较2019年同期减少了70%。今年前七个月，禽肉供应下降53%，用于糖果和烘焙行业的鸡蛋及蛋制品供应下降65%。

2019年至2025年的完整年度数据显示，鸡蛋及蛋制品出口下降了74%。NFU主席汤姆·布拉德肖表示，欧盟仍是英国农食领域最大的贸易伙伴：去年，此类出口的68%流向欧盟。他表示，与2019年相比，贸易额已下降超过三分之一。

脱欧后的额外程序

英国退出欧盟后，食品出口商必须为每类商品填写带有单独代码的海关文件。具体而言，鲜蛋制品、干燥蛋制品、蒸汽处理蛋制品和去壳蛋制品，以及添加水或糖的产品，适用不同要求。鸡蛋和用于包装的纸浆需要提供健康状况及无疾病证明。

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园艺行业也遭受了重大损失：该行业出口下降超过50%。由于双方未能在2020年贸易协议中就标准等效性达成一致，来自英国、主要来自苏格兰的种薯被禁止供应至欧盟。脱欧前，苏格兰每年向欧洲出口约2万吨种薯，价值近1100万英镑。

就放宽检查进行谈判

安迪·伯纳姆在议会表示，由于脱欧后的贸易壁垒，整车植物或新鲜产品可能会因缺少一个印章或文件出现轻微延误而被销毁。他还表示，苏格兰三文鱼在边境100%的情况下都要接受文件检查，据他估计，这使该行业损失了约1亿英镑的出口额。

5月，双方在很大程度上就放宽卫生和植物检疫检查的安排达成一致，该安排预计于明年夏季生效，但一些细节仍有待商定。NFU呼吁为采用欧盟尚未批准的杀菌剂或育种技术种植的英国作物引入过渡机制。

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