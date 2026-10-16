Експорт продуктів із Британії до ЄС упав на третину — The Guardian

У Великій Британії експорт продовольства та напоїв до Європейського Союзу скоротився більш ніж на третину порівняно з 2019 роком. Найвідчутніше падіння зафіксували у постачанні цукру, яєць, птиці та насіннєвої картоплі. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на аналіз Національної спілки фермерів Великої Британії (NFU), проведений на основі даних митної служби HMRC.

Найбільше скорочення — у постачанні цукру та яєць

За даними NFU, упродовж року до липня експорт цукру до ЄС зменшився на 70% проти аналогічного періоду 2019 року. За перші сім місяців року постачання м’яса птиці впали на 53%, а яєць і яєчних продуктів для кондитерської та хлібопекарської галузей — на 65%.

Повні річні дані за 2019–2025 роки показують, що експорт яєць і продуктів із них скоротився на 74%. Президент NFU Том Бредшоу заявив, що ЄС залишається найбільшим торговельним партнером Британії в агропродовольчій сфері: торік на нього припало 68% такого експорту. Водночас обсяги торгівлі, за його словами, з 2019 року знизилися більш ніж на третину.

Додаткові процедури після Brexit

Після виходу Великої Британії з ЄС експортери продовольства мають оформлювати митні документи з окремими кодами для кожного виду товару. Зокрема, різні вимоги застосовуються до свіжих, сушених, оброблених парою та очищених яєчних продуктів, а також до продукції з додаванням води чи цукру. Яйця й паперова маса для упаковок потребують сертифікатів про стан здоров’я та відсутність хвороб.

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Садівничий сектор також зазнав суттєвих втрат: експорт у цій галузі скоротився більш ніж на 50%. Насіннєву картоплю з Великої Британії, переважно зі Шотландії, заборонили постачати до ЄС після того, як сторони не погодили еквівалентність стандартів у торговельній угоді 2020 року. До Brexit Шотландія щороку експортувала до Європи близько 20 тисяч тонн насіннєвої картоплі вартістю майже 11 млн фунтів стерлінгів.

Переговори щодо послаблення перевірок

Енді Бернем заявив у парламенті, що через торговельні бар’єри після Brexit цілі вантажівки рослин або свіжої продукції можуть бути знищені через один відсутній штамп чи незначну затримку з документами. Він також сказав, що шотландський лосось проходить документальну перевірку на кордоні у 100% випадків, що, за його оцінкою, коштує галузі близько 100 млн фунтів втраченого експорту.

У травні сторони значною мірою погодили домовленість про послаблення санітарних і фітосанітарних перевірок, яка має набути чинності наступного літа, однак окремі деталі ще належить узгодити. NFU закликає запровадити перехідні механізми для британських культур, вирощених із застосуванням фунгіцидів або селекційних технологій, які ще не схвалені в ЄС.

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