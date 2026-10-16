W Wielkiej Brytanii eksport żywności i napojów do Unii Europejskiej zmniejszył się o ponad jedną trzecią w porównaniu z 2019 rokiem. Największe spadki odnotowano w dostawach cukru, jaj, drobiu i sadzeniaków. Informuje o tym The Guardian, powołując się na analizę brytyjskiego Krajowego Związku Rolników (NFU), przeprowadzoną na podstawie danych celnych HMRC.

Największy spadek dotyczy dostaw cukru i jaj

Według NFU w ciągu roku do lipca eksport cukru do UE zmniejszył się o 70% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. W pierwszych siedmiu miesiącach roku dostawy mięsa drobiowego spadły o 53%, a jaj i produktów jajecznych dla branży cukierniczej i piekarniczej — o 65%.

Pełne dane roczne za lata 2019–2025 pokazują, że eksport jaj i produktów z jaj zmniejszył się o 74%. Prezes NFU Tom Bradshaw oświadczył, że UE pozostaje największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii w sektorze rolno-spożywczym: w ubiegłym roku przypadło na nią 68% takiego eksportu. Jednocześnie, jak powiedział, wolumen handlu od 2019 roku spadł o ponad jedną trzecią.

Dodatkowe procedury po Brexicie

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE eksporterzy żywności muszą sporządzać dokumenty celne z odrębnymi kodami dla każdego rodzaju towaru. W szczególności inne wymogi dotyczą świeżych, suszonych, poddanych obróbce parą i obranych produktów jajecznych, a także produktów z dodatkiem wody lub cukru. Jaja i masa papierowa do opakowań wymagają certyfikatów dotyczących stanu zdrowia i braku chorób.

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Sektor ogrodniczy również poniósł znaczne straty: eksport w tej branży zmniejszył się o ponad 50%. Zakazano dostaw do UE sadzeniaków z Wielkiej Brytanii, głównie ze Szkocji, po tym, jak strony nie uzgodniły równoważności standardów w umowie handlowej z 2020 roku. Przed Brexitem Szkocja eksportowała do Europy rocznie około 20 tys. ton sadzeniaków o wartości niemal 11 mln funtów szterlingów.

Negocjacje w sprawie złagodzenia kontroli

Andy Burnham oświadczył w parlamencie, że z powodu barier handlowych po Brexicie całe ciężarówki roślin lub świeżych produktów mogą zostać zniszczone z powodu jednego brakującego stempla lub niewielkiego opóźnienia w dokumentach. Powiedział również, że szkocki łosoś w 100% przypadków przechodzi kontrolę dokumentów na granicy, co, według jego oceny, kosztuje branżę około 100 mln funtów utraconego eksportu.

W maju strony w dużej mierze uzgodniły porozumienie dotyczące złagodzenia kontroli sanitarnych i fitosanitarnych, które ma wejść w życie przyszłego lata, jednak niektóre szczegóły nadal wymagają uzgodnienia. NFU wzywa do wprowadzenia mechanizmów przejściowych dla brytyjskich upraw hodowanych z zastosowaniem fungicydów lub technologii hodowlanych, które nie zostały jeszcze zatwierdzone w UE.

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