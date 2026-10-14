Ле Пен припинить фінансування України від ЄС у разі перемоги на виборах

0:00 / 0:00

Ультраправа кандидатка у президенти Франції та неформальна лідерка партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі обрання на посаду вона вимагатиме скорочення бюджету ЄС і відмовиться від подальшої підтримки фінансування України з боку Євросоюзу та Франції. Також вона проти членства України в ЄС.

В інтерв'ю виданню Financial Times Ле Пен зазначила, що Франція більше не може дозволити собі надавати двосторонню допомогу Києву, за винятком певної оперативної підтримки та підготовки військовослужбовців. Також вона висловила намір блокувати розгляд нового семирічного бюджетного механізму ЄС, який передбачає виділення Україні до 100 млрд євро, шляхом утримання частини внеску Франції.

Крім того, політикиня знову висловилася проти вступу України до Європейського Союзу, назвавши такий крок «економічним харакірі» для Франції, та висловила підтримку ідеї проведення «великої конференції з питань миру» для досягнення дипломатичного врегулювання війни.

Джерело: «Європейська правда».

У Парижі екс-прем’єр Франції та кандидат у президенти Едуар Філіпп заявив, що пропозиції його ультраправої суперниці Марін Ле Пен щодо Європейського Союзу можуть підірвати єдність блоку.

Кандидат у президенти Франції та лідер консервативної партії «Республіканці» Брюно Ретайо закликав країну домагатися знижки на внесок до бюджету Європейського Союзу. Він пов’язав цю позицію зі складним станом французьких державних фінансів.

Читай нас у