Кандидат в президенты Франции от ультраправых и неформальный лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания на этот пост она будет требовать сокращения бюджета ЕС и откажется от дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза и Франции. Также она против членства Украины в ЕС.

В интервью изданию Financial Times Ле Пен отметила, что Франция больше не может позволить себе оказывать двустороннюю помощь Киеву, за исключением определенной оперативной поддержки и подготовки военнослужащих. Кроме того, она выразила намерение заблокировать рассмотрение нового семилетнего бюджетного механизма ЕС, предусматривающего выделение Украине до 100 млрд евро, путем удержания части взноса Франции.

Кроме того, политик вновь высказалась против вступления Украины в Европейский Союз, назвав такой шаг «экономическим харакири» для Франции, и выразила поддержку идее проведения «большой конференции по вопросам мира» для достижения дипломатического урегулирования войны.

Источник: «Европейская правда».

В Париже экс-премьер Франции и кандидат в президенты Эдуар Филипп заявил, что предложения его ультраправой соперницы Марин Ле Пен в отношении Европейского Союза могут подорвать единство блока.

Кандидат в президенты Франции и лидер консервативной партии «Республиканцы» Брюно Ретайо призвал страну добиваться скидки на взнос в бюджет Европейского Союза. Он связал эту позицию со сложным состоянием французских государственных финансов.

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