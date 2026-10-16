В Перу основатель партии «Альянс за прогресс» (APP) Сесар Акунья объявил об уходе из политики. Он заявил, что впредь полностью сосредоточится на созданной им частной университетской группе Universidad César Vallejo.

Заявление в Чепене

Как сообщает The Rio Times, Акунья сделал заявление 15 октября в городе Чепен в регионе Ла-Либертад. Он сказал: «Chau política, dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes» — «Прощай, политика, я полностью посвящаю себя обучению молодежи».

Политик также сообщил журналистам, что будет поощрять молодых людей участвовать в политической жизни, но сам больше не будет в ней участвовать. По его словам, он не планирует возвращаться в политику.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Карьера и выборы

Акунья является основателем APP и Universidad César Vallejo, у которого есть несколько кампусов. Ранее он был членом Конгресса Перу в 2000–2001 годах, мэром Трухильо в 2007–2014 годах, а также дважды возглавлял регион Ла-Либертад — в 2015–2018 годах и после переизбрания на срок 2023–2026 годов.

В октябре 2025 года Акунья покинул пост главы Ла-Либертад, чтобы баллотироваться на президентских выборах 2026 года. По данным Национального избирательного жюри, которые цитирует La República, он получил 1,15% действительных голосов, или 192 516 бюллетеней. Победу на выборах одержала Кейко Фухимори, которая вступила в должность президента в июле.

По данным RPP, на которые ссылается The Rio Times, Акунья по-прежнему возглавляет APP. Он не уточнил, сложит ли полномочия лидера партии и кто может возглавить политическую силу после него.

Читай нас в