在秘鲁，“进步联盟”（APP）党的创始人塞萨尔·阿库尼亚宣布退出政坛。他表示，今后将完全专注于自己创办的私立大学集团Universidad César Vallejo。

在切彭发表声明

据《The Rio Times》报道，阿库尼亚于10月15日在拉利伯塔德地区的切彭市发表了声明。他说：“Chau política, dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes”——“再见，政治；我将全身心投入年轻人的教育。”

这名政治人物还告诉记者，他将鼓励年轻人参与政治生活，但自己不会再参与其中。他表示，自己没有重返政坛的计划。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

职业生涯与选举

阿库尼亚是APP和Universidad César Vallejo的创始人，该大学拥有多个校区。他此前曾于2000年至2001年担任秘鲁国会议员，于2007年至2014年担任特鲁希略市长，并两度领导拉利伯塔德地区——2015年至2018年，以及连任后的2023年至2026年任期。

2025年10月，阿库尼亚辞去拉利伯塔德负责人职务，以参加2026年总统选举。根据《共和国报》援引的国家选举评审团数据，他获得了1.15%的有效票，即192,516张选票。藤森惠子赢得选举，并于7月就任总统。

据《The Rio Times》援引RPP的报道，阿库尼亚仍在领导APP。他未说明是否会辞去党主席职务，也未说明之后谁可能领导这一政治力量。

关注我们在