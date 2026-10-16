Засновник APP Сесар Акунья оголосив про відхід із політики — The Rio Times

У Перу засновник партії «Альянс за прогрес» (APP) Сесар Акунья оголосив про відхід із політики. Він заявив, що надалі повністю зосередиться на створеній ним приватній університетській групі Universidad César Vallejo.

Заява у Чепені

Як повідомляє The Rio Times, Акунья зробив заяву 15 жовтня у місті Чепен у регіоні Ла-Лібертад. Він сказав: «Chau política, dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes» — «Прощавай, політико, я повністю присвячую себе навчанню молоді».

Політик також повідомив журналістам, що заохочуватиме молодих людей долучатися до політичного життя, але сам більше не братиме в ньому участі. За його словами, він не планує повертатися до політики.

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Кар'єра та вибори

Акунья є засновником APP та Universidad César Vallejo, яка має кілька кампусів. Раніше він був членом Конгресу Перу у 2000–2001 роках, міським головою Трухільйо у 2007–2014 роках, а також двічі очолював регіон Ла-Лібертад — у 2015–2018 роках і після переобрання на термін 2023–2026 років.

У жовтні 2025 року Акунья залишив посаду керівника Ла-Лібертад, щоб балотуватися на президентських виборах 2026 року. За даними Національного виборчого журі, які цитує La República, він отримав 1,15% дійсних голосів, або 192 516 бюлетенів. Перемогу на виборах здобула Кейко Фухіморі, яка вступила на посаду президента в липні.

За даними RPP, на які посилається The Rio Times, Акунья досі очолює APP. Він не уточнив, чи складатиме повноваження керівника партії та хто може очолити політичну силу після нього.

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