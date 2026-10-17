Південна Корея та США вперше провели монетарно-фінансову зустріч 2+2 — Korea Herald

Південна Корея та США вперше провели в Бангкоку, Таїланд, зустріч у форматі 2+2 за участю керівників фінансових і монетарних органів. Переговори відбулися на полях зустрічі міністрів фінансів G20, повідомляє Korea Herald.

Учасники переговорів

Південну Корею представляли міністр фінансів Лі Хьон Іль і голова Банку Кореї Шин Хьон Сон. Від США в зустрічі взяли участь голова Федеральної резервної системи Кевін Ворш та заступник міністра фінансів США Френсіс Брук. Міністр фінансів США Скотт Бессент на заході в Бангкоку не був присутній.

Учасники обмінялися думками щодо останніх економічних тенденцій і шляхів посилення двосторонньої економічної та фінансової співпраці. Лі Хьон Іль заявив, що переговори стали першою зустріччю, яка об’єднала високопосадовців фінансових і монетарних органів обох країн.

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Координація політик

Представник Міністерства фінансів та економіки Південної Кореї заявив, що метою зустрічі було посилення координації між фінансовими та монетарними органами двох держав. За його словами, формат сформував рамку співпраці для оперативного й ефективного реагування на зовнішню фінансову невизначеність.

Лі Хьон Іль прибув до Бангкока для участі у зустрічі міністрів фінансів G20 та щорічних зборах Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку 2026 року. Це була його перша закордонна поїздка після призначення міністром минулого місяця.

Заступниця міністра фінансів США з міжнародних питань Ерін Браун, яка також була присутня на зустрічі, повідомила, що чотири установи обговорили економічні та фінансові умови в обох країнах і можливості подальшого зміцнення співпраці США та Південної Кореї.

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