Korea Południowa i Stany Zjednoczone po raz pierwszy przeprowadziły w Bangkoku w Tajlandii spotkanie w formacie 2+2 z udziałem szefów władz finansowych i monetarnych. Rozmowy odbyły się na marginesie spotkania ministrów finansów G20, informuje Korea Herald.

Uczestnicy rozmów

Koreę Południową reprezentowali minister finansów Lee Hyeon Il i prezes Banku Korei Shin Hyeon Son. Ze strony USA w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rezerwy Federalnej Kevin Warsh oraz zastępca sekretarza skarbu USA Francis Brooke. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent nie był obecny na wydarzeniu w Bangkoku.

Uczestnicy wymienili poglądy na temat najnowszych trendów gospodarczych i sposobów wzmocnienia dwustronnej współpracy gospodarczej oraz finansowej. Lee Hyeon Il oświadczył, że rozmowy były pierwszym spotkaniem, które zgromadziło wysokich rangą przedstawicieli władz finansowych i monetarnych obu państw.

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Koordynacja polityk

Przedstawiciel południowokoreańskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów oświadczył, że celem spotkania było wzmocnienie koordynacji między władzami finansowymi i monetarnymi obu państw. Jak powiedział, format stworzył ramy współpracy umożliwiające szybkie i skuteczne reagowanie na zewnętrzną niepewność finansową.

Lee Hyeon Il przybył do Bangkoku, aby wziąć udział w spotkaniu ministrów finansów G20 oraz dorocznych zgromadzeniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego w 2026 roku. Była to jego pierwsza podróż zagraniczna od czasu powołania go na stanowisko ministra w ubiegłym miesiącu.

Zastępczyni sekretarza skarbu USA do spraw międzynarodowych Erin Brown, która również uczestniczyła w spotkaniu, poinformowała, że cztery instytucje omówiły warunki gospodarcze i finansowe w obu krajach oraz możliwości dalszego wzmocnienia współpracy USA i Korei Południowej.

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