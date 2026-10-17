Южная Корея и США впервые провели в Бангкоке, Таиланд, встречу в формате 2+2 с участием руководителей финансовых и монетарных органов. Переговоры состоялись на полях встречи министров финансов G20, сообщает Korea Herald.

Участники переговоров

Южную Корею представляли министр финансов Ли Хён Иль и глава Банка Кореи Шин Хён Сон. Со стороны США во встрече приняли участие председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш и заместитель министра финансов США Фрэнсис Брук. Министр финансов США Скотт Бессент на мероприятии в Бангкоке не присутствовал.

Участники обменялись мнениями относительно последних экономических тенденций и путей усиления двустороннего экономического и финансового сотрудничества. Ли Хён Иль заявил, что переговоры стали первой встречей, объединившей высокопоставленных представителей финансовых и монетарных органов обеих стран.

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Координация политик

Представитель Министерства экономики и финансов Южной Кореи заявил, что целью встречи было усиление координации между финансовыми и монетарными органами двух государств. По его словам, формат сформировал рамки сотрудничества для оперативного и эффективного реагирования на внешнюю финансовую неопределенность.

Ли Хён Иль прибыл в Бангкок для участия во встрече министров финансов G20 и ежегодных собраниях Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка 2026 года. Это была его первая зарубежная поездка после назначения министром в прошлом месяце.

Заместитель министра финансов США по международным вопросам Эрин Браун, также присутствовавшая на встрече, сообщила, что четыре учреждения обсудили экономические и финансовые условия в обеих странах и возможности дальнейшего укрепления сотрудничества США и Южной Кореи.

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