W Peru założyciel partii Sojusz dla Postępu (APP), César Acuña, ogłosił odejście z polityki. Oświadczył, że odtąd całkowicie skupi się na utworzonej przez siebie prywatnej grupie uniwersyteckiej Universidad César Vallejo.

Oświadczenie w Chepén

Jak informuje The Rio Times, Acuña złożył oświadczenie 15 października w mieście Chepén w regionie La Libertad. Powiedział: „Chau política, dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes” — „Żegnaj, polityko, w pełni poświęcam się kształceniu młodych ludzi”.

Polityk powiedział również dziennikarzom, że będzie zachęcał młodych ludzi do angażowania się w życie polityczne, ale sam nie będzie już w nim uczestniczył. Jak zaznaczył, nie planuje wracać do polityki.

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Kariera i wybory

Acuña jest założycielem APP oraz Universidad César Vallejo, który ma kilka kampusów. Wcześniej był członkiem Kongresu Peru w latach 2000–2001, burmistrzem Trujillo w latach 2007–2014, a także dwukrotnie stał na czele regionu La Libertad — w latach 2015–2018 oraz, po reelekcji, w kadencji 2023–2026.

W październiku 2025 roku Acuña opuścił stanowisko szefa La Libertad, aby kandydować w wyborach prezydenckich w 2026 roku. Według danych Narodowego Jury Wyborczego, cytowanych przez La República, otrzymał 1,15% ważnych głosów, czyli 192 516 kart do głosowania. Wybory wygrała Keiko Fujimori, która objęła urząd prezydenta w lipcu.

Według RPP, na które powołuje się The Rio Times, Acuña nadal stoi na czele APP. Nie sprecyzował, czy zrezygnuje z funkcji lidera partii ani kto mógłby stanąć na czele ugrupowania po nim.

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