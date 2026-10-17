Główny wysłannik handlowy Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič ma przybyć 8 października do Pekinu w Chinach na dwudniowe spotkanie z chińskim ministrem handlu Wang Wentao. Rozmowy odbędą się w obliczu obaw Unii Europejskiej związanych ze wzrostem chińskiego eksportu i możliwą utratą miejsc pracy w przemyśle.

Deficyt handlowy

Jak informuje The Hindu, UE dąży do zmniejszenia deficytu w handlu z Chinami, który wynosi 360 mld euro, czyli około 410 mld dolarów. Według publikacji deficyt ten przekracza 1 mld dolarów dziennie.

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Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej. W bloku rosną obawy dotyczące nierównowagi handlowej, co skłania przywódców politycznych do przyjęcia bardziej stanowczego podejścia w relacjach z Pekinem.

Obawy przemysłu

Politycy i ekonomiści w 27 krajach UE uważają znaczne chińskie subsydia i wolumen eksportu za poważne zagrożenie dla kluczowych sektorów przemysłowych bloku. Wcześniej w tym roku Šefčovič wyznaczył Pekinowi październikowy termin, do którego Chiny miały wykazać wymierne rezultaty w ograniczaniu nierównowagi handlowej.

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