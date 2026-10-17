Главный торговый посланник Европейской комиссии Марош Шефчович должен прибыть 8 октября в Пекин, Китай, на двухдневную встречу с министром коммерции Китая Ван Вэньтао. Переговоры пройдут на фоне обеспокоенности Европейского Союза ростом китайского экспорта и возможными потерями рабочих мест в промышленности.

Торговый дефицит

Как сообщает The Hindu, ЕС стремится сократить дефицит в торговле с Китаем, который составляет 360 млрд евро, или около 410 млрд долларов. По данным издания, этот дефицит превышает 1 млрд долларов в день.

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Китай является вторым по величине торговым партнером Евросоюза. В блоке все больше обеспокоены торговым дисбалансом, что побуждает политических лидеров занять более жесткую позицию в отношениях с Пекином.

Обеспокоенность промышленности

Политики и экономисты в 27 странах ЕС считают значительные китайские субсидии и объемы экспорта серьезной угрозой для ключевых промышленных отраслей блока. Ранее в этом году Шефчович установил для Пекина октябрьский срок, к которому Китай должен был продемонстрировать ощутимые результаты в сокращении торгового дисбаланса.

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