У греческого острова Лесбос в результате столкновения скоростной лодки с судном береговой охраны погибли шесть мигрантов, в том числе младенец. Лодка, перевозившая людей из Турции, после столкновения перевернулась, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на греческие власти.

Погибшие и спасенные

Авария произошла рано утром в понедельник примерно в 3,5 морской мили к югу от Агрилии на Лесбосе. Спасатели обнаружили тела четырех мужчин, одной женщины и младенца. Еще восемь человек доставили в больницу.

Расследование обстоятельств

Среди выживших задержали 37-летнего гражданина Турции. Власти считают его предполагаемым перевозчиком мигрантов и оператором лодки.

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Министр судоходства Греции Василис Кикилиас возложил ответственность за гибель людей на перевозчиков мигрантов. По его словам, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что скоростная лодка носовой частью ударилась в левый борт судна береговой охраны. Точные обстоятельства столкновения устанавливаются.

Греция долгое время является одним из маршрутов в Европу для мигрантов и беженцев с Ближнего Востока, из Африки и Азии. В 2015–2016 годах на греческие острова, преимущественно из Турции, прибыли почти миллион человек.

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