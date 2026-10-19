W pobliżu greckiej wyspy Lesbos w wyniku zderzenia szybkiej łodzi z jednostką straży przybrzeżnej zginęło sześciu migrantów, w tym niemowlę. Łódź, która przewoziła ludzi z Turcji, przewróciła się po zderzeniu, informuje Cyprus Mail, powołując się na greckie władze.

Zabici i uratowani

Do wypadku doszło wczesnym rankiem w poniedziałek, około 3,5 mili morskiej na południe od Agrilii na Lesbos. Ratownicy znaleźli ciała czterech mężczyzn, jednej kobiety i niemowlęcia. Kolejnych osiem osób przewieziono do szpitala.

Śledztwo w sprawie okoliczności

Wśród ocalałych zatrzymano 37-letniego obywatela Turcji. Władze uważają go za prawdopodobnego przemytnika migrantów i operatora łodzi.

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Grecki minister żeglugi Vasilis Kikilias obarczył odpowiedzialnością za śmierć ludzi przemytników migrantów. Według niego dostępne dane wskazują, że szybka łódź uderzyła dziobem w lewą burtę jednostki straży przybrzeżnej. Dokładne okoliczności zderzenia są ustalane.

Grecja od dawna jest jedną z tras do Europy dla migrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. W latach 2015–2016 na greckie wyspy, głównie z Turcji, przybyło prawie milion osób.

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