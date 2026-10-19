Валовой внутренний продукт Китая в третьем квартале 2026 года вырос на 4,5%. По сравнению с предыдущим кварталом экономика страны увеличилась на 1,2%, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Национальное бюро статистики Китая. Данные обнародовали в понедельник, 19 октября.

Показатели за девять месяцев

По итогам января—сентября китайский ВВП составил 107 107,1 млрд юаней, или около 15,94 трлн долларов. Это на 4,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Китай является второй по величине экономикой мира.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Китай определил целевой ориентир роста ВВП на 2026 год в пределах от 4,5% до 5%.

Оценка статистического ведомства

В Национальном бюро статистики заявили, что национальная экономика продолжила стабильно развиваться несмотря на давление. Ведомство также отметило появление новых факторов роста, улучшение структуры экономики, быстрое увеличение производства и предложения, а также положительную динамику внешней торговли.

Читай нас в