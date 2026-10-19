Produkt krajowy brutto Chin w trzecim kwartale 2026 roku wzrósł o 4,5%. W porównaniu z poprzednim kwartałem gospodarka kraju zwiększyła się o 1,2%, podaje Anadolu Agency, powołując się na Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Dane opublikowano w poniedziałek, 19 października.

Wskaźniki za dziewięć miesięcy

Od stycznia do września chiński PKB wyniósł 107 107,1 mld juanów, czyli około 15,94 bln dolarów. To o 4,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Chiny są drugą największą gospodarką świata.

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Chiny wyznaczyły cel wzrostu PKB na 2026 rok w przedziale od 4,5% do 5%.

Ocena urzędu statystycznego

Narodowe Biuro Statystyczne oświadczyło, że gospodarka krajowa nadal stabilnie się rozwijała mimo presji. Urząd odnotował również pojawienie się nowych czynników wzrostu, poprawę struktury gospodarki, szybki wzrost produkcji i podaży oraz pozytywną dynamikę handlu zagranicznego.

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