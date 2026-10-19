ВВП Китаю зріс на 4,5% у третьому кварталі 2026 року — Anadolu Agency

Валовий внутрішній продукт Китаю в третьому кварталі 2026 року зріс на 4,5%. У порівнянні з попереднім кварталом економіка країни збільшилася на 1,2%, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Національне бюро статистики Китаю. Дані оприлюднили в понеділок, 19 жовтня.

Показники за дев’ять місяців

За підсумками січня—вересня китайський ВВП становив 107 107,1 млрд юанів, або близько 15,94 трлн доларів. Це на 4,6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Китай є другою за величиною економікою світу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Китай визначив цільовий орієнтир зростання ВВП на 2026 рік у межах від 4,5% до 5%.

Оцінка статистичного відомства

У Національному бюро статистики заявили, що національна економіка продовжила стабільно розвиватися попри тиск. Відомство також відзначило появу нових чинників зростання, поліпшення структури економіки, швидке збільшення виробництва та пропозиції, а також позитивну динаміку зовнішньої торгівлі.

Читай нас у