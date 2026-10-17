Prezydent USA Donald Trump oświadczył 8 października w Waszyngtonie, że jego zdaniem śmierć pracownika rosyjskiego laboratorium dżumy nie była związana z bronią biologiczną.

Oświadczenie Trumpa

Odpowiadając na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym o możliwy związek broni biologicznej z tym przypadkiem, Trump powiedział, że oni tak nie uważają. Zaznaczył również, że okoliczności sytuacji powinny wkrótce zostać wyjaśnione.

O oświadczeniu poinformował The Hindu, powołując się na AFP. Publikacja zaznaczyła, że chodzi o pracownika rosyjskiego laboratorium pracującego z dżumą.

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Wezwania do przejrzystości

Rosja, państwo-agresor, wcześniej ostrzegała przed rozpowszechnianiem tego, co określiła jako fałszywe informacje, po pojawieniu się doniesień o drugim podejrzewanym przypadku.

Stany Zjednoczone i Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwały Rosję do większej przejrzystości w sprawie sytuacji.

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