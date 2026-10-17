Президент США Дональд Трамп 8 октября в Вашингтоне заявил, что, по его мнению, смерть сотрудника российской лаборатории чумы не была связана с биологическим оружием.

Заявление Трампа

Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете о возможной причастности биологического оружия к этому случаю, Трамп сказал, что они так не считают. Он также отметил, что обстоятельства ситуации должны вскоре проясниться.

О заявлении сообщает The Hindu со ссылкой на AFP. Издание отмечает, что речь идет о сотруднике российской лаборатории, работающей с чумой.

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Призывы к прозрачности

Россия, государство-агрессор, ранее предостерегала от распространения, по ее формулировке, ложной информации после появления сообщений о втором подозреваемом случае.

Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций призвали Россию к большей прозрачности в отношении ситуации.

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