Трамп не связывает смерть сотрудника лаборатории в РФ с биологическим оружием — The Hindu
Президент США Дональд Трамп 8 октября в Вашингтоне заявил, что, по его мнению, смерть сотрудника российской лаборатории чумы не была связана с биологическим оружием.
Заявление Трампа
Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете о возможной причастности биологического оружия к этому случаю, Трамп сказал, что они так не считают. Он также отметил, что обстоятельства ситуации должны вскоре проясниться.
О заявлении сообщает The Hindu со ссылкой на AFP. Издание отмечает, что речь идет о сотруднике российской лаборатории, работающей с чумой.
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Призывы к прозрачности
Россия, государство-агрессор, ранее предостерегала от распространения, по ее формулировке, ложной информации после появления сообщений о втором подозреваемом случае.
Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций призвали Россию к большей прозрачности в отношении ситуации.