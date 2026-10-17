We Francji rząd zawiesił użycie granatów ogłuszających podczas utrzymywania porządku na protestach uczniów. Decyzję podjęto po incydencie w mieście Lens na północy kraju, gdzie 15-letni nastolatek stracił rękę podczas starcia z policją.

Decyzja MSW

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez oświadczył, że nakazał wstrzymać używanie takich granatów. Według niego istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że użycie granatu ogłuszającego spowodowało obrażenia nastolatka 5 października.

Jak informuje The Hindu, incydent nasilił oskarżenia protestujących o brutalność policji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Protesty trwają

Protesty nie ustały: następnego dnia po demonstracjach, które objęły cały kraj, zamknięto ponad 500 szkół. Związki reprezentujące uczniów szkół średnich, nauczycieli i innych pracowników planowały nowe marsze na 8 października.

Uczestnicy ogólnokrajowych protestów uczniowskich domagali się poprawy warunków nauki w szkołach.

Czytaj nas na