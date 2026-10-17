Во Франции правительство приостановило применение светошумовых гранат при обеспечении порядка на студенческих протестах. Решение приняли после инцидента в городе Ланс на севере страны, где 15-летний подросток потерял руку во время столкновения с полицией.

Решение МВД

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что распорядился прекратить использование таких гранат. По его словам, существует высокая вероятность того, что применение светошумовой гранаты стало причиной травмы подростка 5 октября.

Как сообщает The Hindu, инцидент усилил обвинения протестующих в жестокости полиции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Протесты продолжаются

Протесты не утихали: на следующий день после демонстраций, охвативших страну, были закрыты более 500 школ. Профсоюзы, представляющие старшеклассников, учителей и других работников, планировали новые марши на 8 октября.

Участники общенациональных студенческих протестов требовали улучшить условия обучения в школах.

Читай нас в