В Южной Корее с января по август 634 заключенным, отбывшим менее 60% назначенного срока, предоставили условно-досрочное освобождение. Депутат главной оппозиционной Партии народной силы Чу Чжин У, ссылаясь на данные Министерства юстиции, связал рост таких решений с переполненностью пенитенциарных учреждений, сообщает Korea Herald.

Количество досрочных освобождений выросло

По словам депутата, за весь 2025 год условно-досрочно освободили 172 заключенных, не отбывших 60% срока. Показатель за первые восемь месяцев 2026 года примерно в 3,7 раза превысил этот годовой результат. В 2022–2024 годах количество таких освобождений не превышало 40, однако в прошлом году оно резко выросло.

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Переполненные учреждения

По состоянию на конец августа пенитенциарные учреждения работали с заполненностью 126,2%. Для сравнения, в 2025 году этот показатель составлял 122,1%.

Министерство юстиции расширяет практику условно-досрочного освобождения пожилых и больных заключенных, которых считают лицами с низким риском повторного правонарушения. Ведомство также заявляло о намерении увеличить количество таких освобождений на 30% в годовом выражении. Чу Чжин У призвал принять меры для защиты общественности, в частности полностью прекратить досрочно освобождать осужденных за тяжкие преступления и усилить контроль с помощью электронных браслетов.

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