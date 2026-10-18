W Korei Południowej od stycznia do sierpnia 634 więźniom, którzy odbyli mniej niż 60% orzeczonego wyroku, przyznano zwolnienie warunkowe. Deputowany głównej opozycyjnej Partii Władzy Ludu Chu Jin-woo, powołując się na dane Ministerstwa Sprawiedliwości, powiązał wzrost takich decyzji z przepełnieniem zakładów penitencjarnych — podaje Korea Herald.

Liczba wcześniejszych zwolnień wzrosła

Według deputowanego, w całym 2025 roku warunkowo zwolniono 172 więźniów, którzy nie odbyli 60% wyroku. Wskaźnik za pierwsze osiem miesięcy 2026 roku był około 3,7 razy wyższy od tego wyniku rocznego. W latach 2022–2024 liczba takich zwolnień nie przekraczała 40, lecz w ubiegłym roku gwałtownie wzrosła.

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Przepełnione placówki

Według stanu na koniec sierpnia zakłady penitencjarne działały przy obłożeniu wynoszącym 126,2%. Dla porównania, w 2025 roku wskaźnik ten wynosił 122,1%.

Ministerstwo Sprawiedliwości rozszerza praktykę warunkowego zwalniania starszych i chorych więźniów, których uznaje się za osoby o niskim ryzyku ponownego popełnienia przestępstwa. Resort deklarował również zamiar zwiększenia liczby takich zwolnień o 30% w ujęciu rok do roku. Chu Jin-woo wezwał do podjęcia środków ochrony społeczeństwa, w tym do całkowitego zaprzestania przedterminowego zwalniania osób skazanych za ciężkie przestępstwa oraz do wzmocnienia kontroli za pomocą elektronicznych bransoletek.

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