Экспорт продовольствия Пакистана вырос на 25% благодаря рису — Dawn

В Пакистане экспорт непереработанных продовольственных товаров в первом квартале 2026/27 финансового года, охватывающем июль—сентябрь, вырос на 25,31% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Его стоимость достигла $1,388 млрд против $1,108 млрд в первом квартале предыдущего финансового года, сообщает Dawn.

Рис стал главным драйвером

Основным фактором роста стала более высокая стоимость экспорта риса. В целом его поставки за рубеж увеличились на 55,89%. Стоимость экспорта басмати выросла на 86,28%, а других сортов риса — на 39,20%. В физическом выражении объемы поставок басмати повысились на 80,21%, не-басмати — на 43,55%.

Министерство торговли Пакистана продлило программу субсидирования экспорта риса еще на три месяца — до 30 сентября — и повысило ставку механизма возмещения местных налогов и сборов для риса не-басмати. Это решение должно было поддержать экспортеров, столкнувшихся с более слабым международным спросом.

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Экспорт мяса за квартал вырос на 21,09%, рыбной продукции — на 14,61%, табака — на 44,21%, специй — на 18,94%. В то же время экспорт овощей сократился на 20,48%, а фруктов — на 30,62%.

Импорт рос медленнее

Импорт продовольствия в июле—сентябре вырос лишь на 3,44% — до $2,330 млрд с $2,252 млрд годом ранее. Наибольшую долю среди импортируемых товаров занимало пальмовое масло, за которым следовали бобовые, чай и соевое масло. Стоимость импорта пальмового масла уменьшилась на 2,30%, а его физические объемы — на 13,75%; импорт бобовых сократился на 12,07%.

В то же время расходы на импорт других продовольственных товаров выросли на 24,19%, чая — на 25,54%, молочной продукции — на 2,80%. Правительство также одобрило план импорта пшеницы для покрытия дефицита местного производства и разрешило экспортировать 200 тыс. тонн сахара в течение текущего финансового года.

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