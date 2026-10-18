Експорт продовольства Пакистану зріс на 25% завдяки рису — Dawn

У Пакистані експорт неперероблених продовольчих товарів у першому кварталі 2026/27 фінансового року, що охоплює липень—вересень, зріс на 25,31% проти аналогічного періоду роком раніше. Його вартість сягнула $1,388 млрд порівняно з $1,108 млрд у першому кварталі попереднього фінансового року, повідомляє Dawn.

Рис став головним драйвером

Основним чинником зростання стала вища вартість експорту рису. Загалом його поставки за кордон збільшилися на 55,89%. Вартість експорту басматі зросла на 86,28%, а інших сортів рису — на 39,20%. У фізичному вимірі обсяги поставок басматі підвищилися на 80,21%, не-басматі — на 43,55%.

Міністерство торгівлі Пакистану продовжило програму субсидування експорту рису ще на три місяці — до 30 вересня — та підвищило ставку механізму відшкодування місцевих податків і зборів для рису не-басматі. Це рішення мало підтримати експортерів, які зіткнулися зі слабшим міжнародним попитом.

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Експорт м'яса за квартал зріс на 21,09%, рибної продукції — на 14,61%, тютюну — на 44,21%, спецій — на 18,94%. Водночас експорт овочів скоротився на 20,48%, а фруктів — на 30,62%.

Імпорт зростав повільніше

Імпорт продовольства в липні—вересні зріс лише на 3,44% — до $2,330 млрд із $2,252 млрд роком раніше. Найбільшу частку серед імпортованих товарів займала пальмова олія, за якою йшли бобові, чай і соєва олія. Вартість імпорту пальмової олії зменшилася на 2,30%, а її фізичні обсяги — на 13,75%; імпорт бобових скоротився на 12,07%.

Водночас витрати на імпорт інших продовольчих товарів зросли на 24,19%, чаю — на 25,54%, молочних продуктів — на 2,80%. Уряд також схвалив план імпорту пшениці для покриття дефіциту місцевого виробництва та дозволив експортувати 200 тис. тонн цукру протягом поточного фінансового року.

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